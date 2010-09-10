Арочный металлодетектор

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Арочный металлодетектор

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:31

Перед входом в офис думаем установить арочный металлодетектор. Какой именно лучше выбрать и где его приобрести?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Арочный металлодетектор

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:45

Безопасность прежде всего? Ну может оно и правильно. Лучше перестраховаться, чем в случае чего думать - могли же предусмотреть, а не стали. Знаю эту компанию, где есть много моделей арочных металлодетекторов. Вам лучше посоветоваться со спецами, они точно подскажут что стоит приобрести.
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