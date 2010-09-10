Арочный металлодетектор
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Арочный металлодетектор
Перед входом в офис думаем установить арочный металлодетектор. Какой именно лучше выбрать и где его приобрести?
Re: Арочный металлодетектор
Безопасность прежде всего? Ну может оно и правильно. Лучше перестраховаться, чем в случае чего думать - могли же предусмотреть, а не стали. Знаю эту компанию, где есть много моделей арочных металлодетекторов. Вам лучше посоветоваться со спецами, они точно подскажут что стоит приобрести.
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