Игры Тапалки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1872
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Игры Тапалки

Сообщение zevc » Сегодня, 10:42

Ищу варианты заработка в декрете, рассматриваю вообще все, лишь бы занятость была реально небольшой и деньги были бы настоящие. Все чаще предлагается скачать какую-нибудь тапалку, играть и зарабатывать. Если отзывы почитать, то вроде и правда можно. Есть у кого уже опыт?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1871
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Игры Тапалки

Сообщение klonik » 11 минут назад

Слушайте, если смотреть на хомяка – играя такая, уже давно, кстати, существует, то там пользователи реально смогли наиграть криптовалюты, которая стала реальностью. То есть да, в подобных этой https://playigry.net/category/igry-tapalki игре заработать можно, но без гарантий. Почему? Потому что приложений подобного плана стало много, не факт, что каждое из них потом реально взлетит.
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