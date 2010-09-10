Игры Тапалки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Игры Тапалки
Ищу варианты заработка в декрете, рассматриваю вообще все, лишь бы занятость была реально небольшой и деньги были бы настоящие. Все чаще предлагается скачать какую-нибудь тапалку, играть и зарабатывать. Если отзывы почитать, то вроде и правда можно. Есть у кого уже опыт?
Re: Игры Тапалки
Слушайте, если смотреть на хомяка – играя такая, уже давно, кстати, существует, то там пользователи реально смогли наиграть криптовалюты, которая стала реальностью. То есть да, в подобных этой https://playigry.net/category/igry-tapalki игре заработать можно, но без гарантий. Почему? Потому что приложений подобного плана стало много, не факт, что каждое из них потом реально взлетит.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей