Сообщение zevc » Сегодня, 10:42

Ищу варианты заработка в декрете, рассматриваю вообще все, лишь бы занятость была реально небольшой и деньги были бы настоящие. Все чаще предлагается скачать какую-нибудь тапалку, играть и зарабатывать. Если отзывы почитать, то вроде и правда можно. Есть у кого уже опыт?