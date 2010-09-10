Пивная кружка
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Пивная кружка
Где можно найти изящные пивные бокалы? Мы с мужем любим устраивать иногда традиционный пивной выходной, но мне нравится употреблять не из бутылок и топорных мужских кружек, а чтобы была красивая подача.
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