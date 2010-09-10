Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Подскажите, в какой магазин мне заглянуть, чтобы посмотреть на модели электрических каминов и посмотреть на стоимость? Скоро зима и хочется на даче создать уют. Потому что у нас традиция с семьей собираться на новогодние праздники на даче.