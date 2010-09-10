Электрокамин
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Электрокамин
Подскажите, в какой магазин мне заглянуть, чтобы посмотреть на модели электрических каминов и посмотреть на стоимость? Скоро зима и хочется на даче создать уют. Потому что у нас традиция с семьей собираться на новогодние праздники на даче.
Re: Электрокамин
Загляните сюда gardenway.ru. Мы на этом сайте заказывали себе камин в квартиру. Мы с мужем купили квартиру, сделали ремонт. Но несмотря на это квартира все равно была какая-то неуютная и тусклая. Мы с мужем приняли решение купить электрический камин. Честно, если в квартире можно было сделать настоящий камин, то мы его сделали. А пока вот нас устраивает электрический, полностью выполняет свою функцию и нас радует, поднимает настроение и дает тепло. Сразу как мы его поставили квартира заиграла новыми красками. Поэтому если есть желание покупать камин, то обязательно это делайте.
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