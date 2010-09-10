Гадание
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Гадание
Что за Матрица судьбы, что это вообще за метод такой? Где можно узнать свою Матрицу судьбы и вообще, что она дает? Последнее время только и слышу вокруг себя про этот метод, но никакой информации у меня вообще нет.
Re: Гадание
Здравствуйте, рассчитать Матрицу судьбы вы можете бесплатно тут https://ifate.ru/ . Я вот ни каким экстрасенсам и тарологам не доверяю. А вот к Матрице судьбы прислушиваюсь. Потому что ведь все высчитывается из твоей же даты рождения. Я уверена, что в этот мир в определённую дату мы пришли не просто так. На самом деле метод позволяет сделать шаг вперед, к новой и более осознанной жизни. Матрица только предоставляет информацию, а человек сам решает действовать или нет. Вообще Матрица судьбы позволяет узнать свой характер, духовное предназначение, какие есть таланты у человека и узнать про финансовые потоки. Попробуйте эту систему, вдруг вы для себя что-то более интересное раскроете.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя