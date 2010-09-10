Гадание

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1877
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гадание

Сообщение klonik » Сегодня, 14:23

Что за Матрица судьбы, что это вообще за метод такой? Где можно узнать свою Матрицу судьбы и вообще, что она дает? Последнее время только и слышу вокруг себя про этот метод, но никакой информации у меня вообще нет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1875
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гадание

Сообщение zevc » 18 минут назад

Здравствуйте, рассчитать Матрицу судьбы вы можете бесплатно тут https://ifate.ru/ . Я вот ни каким экстрасенсам и тарологам не доверяю. А вот к Матрице судьбы прислушиваюсь. Потому что ведь все высчитывается из твоей же даты рождения. Я уверена, что в этот мир в определённую дату мы пришли не просто так. На самом деле метод позволяет сделать шаг вперед, к новой и более осознанной жизни. Матрица только предоставляет информацию, а человек сам решает действовать или нет. Вообще Матрица судьбы позволяет узнать свой характер, духовное предназначение, какие есть таланты у человека и узнать про финансовые потоки. Попробуйте эту систему, вдруг вы для себя что-то более интересное раскроете.
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