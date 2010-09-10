Сообщение klonik » Сегодня, 14:23

Что за Матрица судьбы, что это вообще за метод такой? Где можно узнать свою Матрицу судьбы и вообще, что она дает? Последнее время только и слышу вокруг себя про этот метод, но никакой информации у меня вообще нет.