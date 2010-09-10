Доставка груза из Китая
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Доставка груза из Китая
А пробовал кто-нибудь заказать напрямую из Китая строительные материалы? Если посмотреть по их рынку, то выбор намного интересней, чем в наших магазинах. Причем некоторые решения поистине гениальные, хотелось бы попробовать. Вот только как оттуда сюда привезти?
Re: Доставка груза из Китая
Очевидно, что через службу доставки. Точно знаю, что здесь берутся за доставку любого товара, в том числе и не габаритного. Варианты по привозу разные, есть быстрые, есть те, где придется подождать. При покупке стройматериалов стоит выбирать доставку авто, которая самая длительная. Просто этот вариант однозначно будет дешевле, так как самолетом везти не габарит дорого.
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