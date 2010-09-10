Сообщение klonik » Сегодня, 14:30

А пробовал кто-нибудь заказать напрямую из Китая строительные материалы? Если посмотреть по их рынку, то выбор намного интересней, чем в наших магазинах. Причем некоторые решения поистине гениальные, хотелось бы попробовать. Вот только как оттуда сюда привезти?