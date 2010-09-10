Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Моя мечта была всегда приобрести себе новую модель changan. Подскажите на каком сайте я смогу взять в кредит автомобиль и посмотреть, какие есть в наличии.
Re: Подскажите
Доброго дня. Я знаю, что changan официальный дилер и сюда обращался мой брат для покупки автомобиля. У бренда правда роскошные салоны, современный дизайн и множество удобств. У моего брата новая модель 2023 года выпуска и в кредит брал он ее за 63 000 рублей в месяц. Компания РОЛЬФ основана еще в 1991 году и компания является крупнейшим дилерским холдингом России по продажам. Рекомендую данный сайт, где вы можете подробнее ознакомиться и приобрести в кредит автомобиль вашей мечты.
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