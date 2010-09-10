Ремонт холодильника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1877
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт холодильника

Сообщение klonik » Сегодня, 14:57

Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста компанию, где делают ремонт холодильников скиньте ссылку на сайт.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1878
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт холодильника

Сообщение zevc » Сегодня, 19:54

Добрый день. Я могу порекомендовать частный сервис ремонт-холодильников.com , но нужно будет сначала подавать заявку, назначить время и дату. Далее уже мастер приезжает и проводит диагностику, далее мастер озвучивает сроки и стоимость работы. Потом мастер выполняет ремонт и демонстрирует работоспособность. И в конце вы оплачиваете мастеру работу. Мне нравится, что компания не навязывает лишних услуг и не используют старые детали. Был один случай, когда меня обманывали в другой компании и предлагали не нужные услуги.
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