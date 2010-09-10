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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1878 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Ремонт холодильника Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 19:54 Добрый день. Я могу порекомендовать частный сервис ремонт-холодильников.com , но нужно будет сначала подавать заявку, назначить время и дату. Далее уже мастер приезжает и проводит диагностику, далее мастер озвучивает сроки и стоимость работы. Потом мастер выполняет ремонт и демонстрирует работоспособность. И в конце вы оплачиваете мастеру работу. Мне нравится, что компания не навязывает лишних услуг и не используют старые детали. Был один случай, когда меня обманывали в другой компании и предлагали не нужные услуги. Вернуться к началу

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