Ремонт холодильника
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Ремонт холодильника
Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста компанию, где делают ремонт холодильников скиньте ссылку на сайт.
Re: Ремонт холодильника
Добрый день. Я могу порекомендовать частный сервис ремонт-холодильников.com , но нужно будет сначала подавать заявку, назначить время и дату. Далее уже мастер приезжает и проводит диагностику, далее мастер озвучивает сроки и стоимость работы. Потом мастер выполняет ремонт и демонстрирует работоспособность. И в конце вы оплачиваете мастеру работу. Мне нравится, что компания не навязывает лишних услуг и не используют старые детали. Был один случай, когда меня обманывали в другой компании и предлагали не нужные услуги.
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