керамогранит марки BALDOKER
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керамогранит марки BALDOKER
Скажите покупал ли кто в интернет магазине Стильный Дом в Новороссийске https://www.group-amd.ru/stylish-house керамогранит марки BALDOKER? Правда ли там оригинальное испанское качество плитки? Слишком уж цена привлекательная и ненамного дороже наших российских производителей. Хочу купить его для отделки стен в загородном доме.
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