керамогранит марки BALDOKER

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

керамогранит марки BALDOKER

Сообщение Радищева » Сегодня, 16:49

Скажите покупал ли кто в интернет магазине Стильный Дом в Новороссийске https://www.group-amd.ru/stylish-house керамогранит марки BALDOKER? Правда ли там оригинальное испанское качество плитки? Слишком уж цена привлекательная и ненамного дороже наших российских производителей. Хочу купить его для отделки стен в загородном доме.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей