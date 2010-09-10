Мебель

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zevc
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Сообщения: 1880
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 12:51

Хочу купить ребенку в комнату комплект детской спальной мебели. Магазинов мебельных много, производителей тоже. Хочется, чтобы качество хорошее. Все-таки покупаешь мебель не на один год, и стоимость была не очень высокой. Что можете предложить мне?
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