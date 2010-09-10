Сообщение zevc » Сегодня, 12:51

Хочу купить ребенку в комнату комплект детской спальной мебели. Магазинов мебельных много, производителей тоже. Хочется, чтобы качество хорошее. Все-таки покупаешь мебель не на один год, и стоимость была не очень высокой. Что можете предложить мне?