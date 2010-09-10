Мебель
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Мебель
Хочу купить ребенку в комнату комплект детской спальной мебели. Магазинов мебельных много, производителей тоже. Хочется, чтобы качество хорошее. Все-таки покупаешь мебель не на один год, и стоимость была не очень высокой. Что можете предложить мне?
Re: Мебель
Можно белорусские спальни купить, у них качество очень хорошее. Мы на дачу тоже себе кровать купили белорусского производства и нам очень нравится. По крайней мере уже несколько лет служит нам и как новая. При чем на даче мы живем только летом, зимой она у нас даже не отапливается. При этом с ней ничего не случилось. А детскую комплект мебели сейчас вообще не проблема купить. Так как выбор очень огромный и ценник есть разный. Исходя из своего семейного бюджета можно будет приобрести мебель. Поэтому рассматривайте мебель среди производителей Белоруссии.
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