Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1880
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:59

Здравствуйте! Что-то я задумалась об инвестициях и мне стало интересно. Есть ли на нашем рынке хороший брокер? Если вы знаете такого, то посоветуйте мне, пожалуйста. Потому что есть определённая сумма и я хочу правильного их вложить, но только у проверенной компании.
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