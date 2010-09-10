Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Что-то я задумалась об инвестициях и мне стало интересно. Есть ли на нашем рынке хороший брокер? Если вы знаете такого, то посоветуйте мне, пожалуйста. Потому что есть определённая сумма и я хочу правильного их вложить, но только у проверенной компании.
Re: Подскажите
Добрый день, насчет инвестиций я вам рекомендую перейти на официальный сайт Газинвест. Насколько мне известно это акционерное общество с довольно-таки большим спектром предлагаемых финансовых услуг. Но у меня есть знакомый, который на протяжении нескольких лет инвестирует только в этой компании. Начинал он совсем новичком и на начальных этапах компания ему помогала. Я думаю, раз он вкладывал свои финансовые средства сюда, то вряд ли что-то может сказать плохого про эту компанию. В любом случае чтобы заниматься инвестициями в этом нужно понимать. И никто лучше это не объяснит, кроме брокера.
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