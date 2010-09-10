Сообщение zevc » Сегодня, 12:59

Здравствуйте! Что-то я задумалась об инвестициях и мне стало интересно. Есть ли на нашем рынке хороший брокер? Если вы знаете такого, то посоветуйте мне, пожалуйста. Потому что есть определённая сумма и я хочу правильного их вложить, но только у проверенной компании.