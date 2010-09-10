Учет в автосервисе
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Учет в автосервисе
Здравствуйте. Мне нужен совет. Я открываю свой автосервис и мне нужно подобрать ПО, которое позволит создавать, обрабатывать и учитывать наряд-заказы и в целом автоматизирует работу автосервиса. Что можете посоветовать?
Re: Учет в автосервисе
Не знаю на счет учета, но я видел простенькую программу, которая позволяла очень быстро заполнять и распечатывать наряд-заказы. Может быть вам поискать что-то подобное?
Re: Учет в автосервисе
Ну и смысл в такой программе. Если уж на то пошло - наряд-заказы и в ручную заполнять можно. Суть то ведь именно в том, чтобы был полный учет и контроль со всех сторон - и по человекочасам и по списанным на сервис материалам. А это значит, что нужна полноценная программа, например, 1С Автосервис: https://v8prof.ru/on-line/1s-avtoservis/
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