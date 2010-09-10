Учет в автосервисе

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Учет в автосервисе

Сообщение Lionel » Вчера, 23:46

Здравствуйте. Мне нужен совет. Я открываю свой автосервис и мне нужно подобрать ПО, которое позволит создавать, обрабатывать и учитывать наряд-заказы и в целом автоматизирует работу автосервиса. Что можете посоветовать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Учет в автосервисе

Сообщение Venik » Вчера, 23:53

Не знаю на счет учета, но я видел простенькую программу, которая позволяла очень быстро заполнять и распечатывать наряд-заказы. Может быть вам поискать что-то подобное?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Учет в автосервисе

Сообщение JuniorX » Сегодня, 00:19

Ну и смысл в такой программе. Если уж на то пошло - наряд-заказы и в ручную заполнять можно. Суть то ведь именно в том, чтобы был полный учет и контроль со всех сторон - и по человекочасам и по списанным на сервис материалам. А это значит, что нужна полноценная программа, например, 1С Автосервис: https://v8prof.ru/on-line/1s-avtoservis/
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