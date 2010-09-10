Сообщение Lionel » Вчера, 23:46

Здравствуйте. Мне нужен совет. Я открываю свой автосервис и мне нужно подобрать ПО, которое позволит создавать, обрабатывать и учитывать наряд-заказы и в целом автоматизирует работу автосервиса. Что можете посоветовать?