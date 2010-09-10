Снизятся ли цены на стоматологические услуги?
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Снизятся ли цены на стоматологические услуги?
Снизятся ли цены на стоматологические услуги?
Re: Снизятся ли цены на стоматологические услуги?
Вот тут https://fedpress.ru/news/77/economy/3050272 толдычат, что станет ниже. но я не верю уже. Санкции только по ТВ не влияют ни на что, а по сути мы уже беднее раза в 2-3 стали за эти 2 года... Эх, как хорошо до всего этого безобразия жилось...
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