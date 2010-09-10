Снизятся ли цены на стоматологические услуги?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1880
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Снизятся ли цены на стоматологические услуги?

Сообщение klonik » Сегодня, 15:02

Снизятся ли цены на стоматологические услуги?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1881
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Снизятся ли цены на стоматологические услуги?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:06

Вот тут https://fedpress.ru/news/77/economy/3050272 толдычат, что станет ниже. но я не верю уже. Санкции только по ТВ не влияют ни на что, а по сути мы уже беднее раза в 2-3 стали за эти 2 года... Эх, как хорошо до всего этого безобразия жилось...
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