Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1887
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:52

Добрый день, для промышленного завода срочно требуются дренажные насосы. Где бы вы нам посоветовали купить? Где самое хорошее качество и невысокие цены? Если подскажите или скиньте контакты, то буду очень этому благодарна.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1883
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 19 минут назад

Здравствуйте, вот тут https://kron-pump.ru/ есть дренажные насосы различные. Какие хотите, такие и выбирайте. Завод уже давно занимается производством и реализацией промышленных насосов. Поэтому смело можете к ним обращаться. Вот по цене я не знаю, как у них, но качество насосов находится на высоком уровне. Потому что все нефтяные заводы, промышленные предприятия и даже ЖКХ заказывает оборудование у них. На самом деле нисколько не удивительно, так как это один из самых крупных производителей на территории России и предлагает хорошие условия для сотрудничества крупных предприятиям. Если вы хотите приобрести насос, то вам обязательно нужно связаться с консультантом в этой компании. Для уточнения всех интересующих вас вопросов.
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