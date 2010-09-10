Сообщение zevc » Сегодня, 19:25

Нужно на корпоратив, посвященный женскому дню, составить плейлист. Со списком песен более-менее разобралась, но если кто-то вдруг решит поделиться своими любимыми, буду рада. Меня интересует, где это все дело сейчас скачать можно. Куда не зайду, везде антивирус пищит.