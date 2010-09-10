Музыка
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Музыка
Нужно на корпоратив, посвященный женскому дню, составить плейлист. Со списком песен более-менее разобралась, но если кто-то вдруг решит поделиться своими любимыми, буду рада. Меня интересует, где это все дело сейчас скачать можно. Куда не зайду, везде антивирус пищит.
Re: Музыка
Здесь https://muzway.net вирусов нет, стопроцентно. Перед тем, как что-то скачать, можно это послушать. Правда, иногда плеер подвисает, из-за чего приходится страницу перезагружать. Но это у сайта единственный недостаток, даже поиск претензий не вызывает. По поводу песен – какой у вас средний возраст коллектива? У нас работают от двадцати до шестидесяти, подобрать для всех что-то очень сложно.
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