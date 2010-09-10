Подскажите
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Подскажите
Доброе утро. Ищу для квартиры кресло-кровать по средней цене. Подскажите сайт, на котором можно прикупить такой товар.
Re: Подскажите
Доброго утра. Можно кресло кровать купить в москве по средней цене. Например кресло-кровать с декором MOON FAMILY 018 со скидкой 28 процентов за 37 990 рублей. Есть дополнительная опция – бельевой короб, который устанавливается под механизм трансформации. Присутствуют объемные подлокотники, вписывающиеся в интерьер современной городской квартиры. Также входит декоративная подушка в комплект. Еще вы можете оформить рассрочку или кредит, если вам так будет удобнее и просто начинать оплачивать через месяц каждый месяц, пока не закроете.
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