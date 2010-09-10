Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1887
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:14

Добрый день. Хочу заказать мебель в интернет-магазине. Можно скинуть ссылку мне пожалуйста.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1886
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

Добрый день. Советую покупать мебель каталог интернет магазин , где я тоже заказывала мебель. Компания MOON эксперты в области сна и отдыха. Также у компании есть собственная фабрика. На сайте представлена различного рода мебель. Вы можете сами просмотреть весь каталог. Вы можете заказать выездного дизайнера. Он приедет в удобное для вас время. Также компания для вас может провести видеоконсультацию для экономии вашего времени. Хочу добавить на счет дизайнера, что сначала он с вами свяжется, выездной дизайнер покажет образцы тканей и вы согласовываете дату доставки.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей