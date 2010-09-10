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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1886 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:28 Добрый день. Советую покупать мебель каталог интернет магазин , где я тоже заказывала мебель. Компания MOON эксперты в области сна и отдыха. Также у компании есть собственная фабрика. На сайте представлена различного рода мебель. Вы можете сами просмотреть весь каталог. Вы можете заказать выездного дизайнера. Он приедет в удобное для вас время. Также компания для вас может провести видеоконсультацию для экономии вашего времени. Хочу добавить на счет дизайнера, что сначала он с вами свяжется, выездной дизайнер покажет образцы тканей и вы согласовываете дату доставки. Вернуться к началу

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