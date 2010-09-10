Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1887
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:43

Девочки, здравствуйте! Решила себя порадовать и купить какое-нибудь ювелирное украшение. Я в украшениях, если честно, вообще не разбираюсь. Поэтому может вы мне подскажите на какое украшение обратить внимание, чем можно себя порадовать?
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