Подскажите
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Подскажите
Девочки, здравствуйте! Решила себя порадовать и купить какое-нибудь ювелирное украшение. Я в украшениях, если честно, вообще не разбираюсь. Поэтому может вы мне подскажите на какое украшение обратить внимание, чем можно себя порадовать?
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