Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1887
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:43

Девочки, здравствуйте! Решила себя порадовать и купить какое-нибудь ювелирное украшение. Я в украшениях, если честно, вообще не разбираюсь. Поэтому может вы мне подскажите на какое украшение обратить внимание, чем можно себя порадовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1886
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:34

Здравствуйте, я тут на одной женщине увидела кольцо с рубином и так красиво оно на пальчике смотрелось. Может вы тоже рассмотрите кольца с рубином? Только вы не думайте, что такие кольца какие-то некрасивые и громоздкие. Сейчас они очень современные и стильные. Хорошо смотрятся даже на самой миниатюрной ручке. Если честно, была бы у меня такая возможность, то я бы с большим удовольствием приобрела себе такое колечко. Я не спорю, что у всех вкусы разные. Но по мне кольца с рубином очень красивое ювелирное украшение.
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