Сообщение zevc » Вчера, 20:43

Девочки, здравствуйте! Решила себя порадовать и купить какое-нибудь ювелирное украшение. Я в украшениях, если честно, вообще не разбираюсь. Поэтому может вы мне подскажите на какое украшение обратить внимание, чем можно себя порадовать?