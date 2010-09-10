Подскажите
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Подскажите
Девочки, здравствуйте! Решила себя порадовать и купить какое-нибудь ювелирное украшение. Я в украшениях, если честно, вообще не разбираюсь. Поэтому может вы мне подскажите на какое украшение обратить внимание, чем можно себя порадовать?
Re: Подскажите
Здравствуйте, я тут на одной женщине увидела кольцо с рубином и так красиво оно на пальчике смотрелось. Может вы тоже рассмотрите кольца с рубином? Только вы не думайте, что такие кольца какие-то некрасивые и громоздкие. Сейчас они очень современные и стильные. Хорошо смотрятся даже на самой миниатюрной ручке. Если честно, была бы у меня такая возможность, то я бы с большим удовольствием приобрела себе такое колечко. Я не спорю, что у всех вкусы разные. Но по мне кольца с рубином очень красивое ювелирное украшение.
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