Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, а сейчас где-то можно купить запчасти для мясорубок? Например, уже плохо перемалывает мясо нож в мясорубке. Я бы хотела его заменить, где вот его можно купить? Можно даже не оригинальный, если подойдет. В общем, подскажите где можно купить.
Re: Подскажите
Добрый день, я тут https://zipcom.ru/catalog/knives-meat-grinders нож для своей мясорубки. Заказывала через сайт прям и довольно-таки быстро доставили. Конечно, пришлось подождать немного все-таки доставка занимает время. Но на маркетплейсах не нашла я нож, который бы подходил на мою мясорубку. Ассортимент у них, конечно очень большой и я вам рекомендую перейти и посмотреть его. Потому что вдруг я вам посоветую этот интернет-магазин, а по факту ножа не будет для вашей мясорубки. Но я на свою Бош нигде не смогла найти, а в этом интернет-магазин нашла. Так что и вы тоже зайдите и посмотрите, но я думаю, что она должна быть все-таки.
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