Сообщение zevc » Сегодня, 20:51

Здравствуйте, а сейчас где-то можно купить запчасти для мясорубок? Например, уже плохо перемалывает мясо нож в мясорубке. Я бы хотела его заменить, где вот его можно купить? Можно даже не оригинальный, если подойдет. В общем, подскажите где можно купить.