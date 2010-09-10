Дом престарелых

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дом престарелых

Сообщение klonik » Вчера, 18:51

В последнее время часто попадается реклама дома престарелых, что за городом. Чем больше смотрю, тем больше у меня он ассоциируется с детским лагерем, где было вкусно, весело и просто здорово. Я ошибаюсь или реально в этих заведениях сейчас такая атмосфера?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дом престарелых

Сообщение zevc » Вчера, 23:40

Не совсем такая, что понятно – все же в дом престарелых не детей определяют, а уже пожилых людей, но в целом смысл один. Пятиразовое питание, проживание в комнатах с другими гостями пансионата, постоянные мероприятия, чтобы проживающие не скучали. Я свое детство почти все в загородных лагерях провела и думаю, что на старости хотела бы именно в такой пансионат, а не одной в квартире сидеть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя