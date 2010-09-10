Дом престарелых
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Дом престарелых
В последнее время часто попадается реклама дома престарелых, что за городом. Чем больше смотрю, тем больше у меня он ассоциируется с детским лагерем, где было вкусно, весело и просто здорово. Я ошибаюсь или реально в этих заведениях сейчас такая атмосфера?
Re: Дом престарелых
Не совсем такая, что понятно – все же в дом престарелых не детей определяют, а уже пожилых людей, но в целом смысл один. Пятиразовое питание, проживание в комнатах с другими гостями пансионата, постоянные мероприятия, чтобы проживающие не скучали. Я свое детство почти все в загородных лагерях провела и думаю, что на старости хотела бы именно в такой пансионат, а не одной в квартире сидеть.
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