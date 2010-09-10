Сообщение klonik » Вчера, 18:51

В последнее время часто попадается реклама дома престарелых, что за городом. Чем больше смотрю, тем больше у меня он ассоциируется с детским лагерем, где было вкусно, весело и просто здорово. Я ошибаюсь или реально в этих заведениях сейчас такая атмосфера?