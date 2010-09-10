Сообщение klonik » Вчера, 21:51

Девочки, подскажите пожалуйста интернет-магазин детской мебели? Племянниц в этом году пошла в первый класс, и я хочу ее порадовать. Купить ей хорошую детскую кровать. Так как это подарок ребенку, очень хочу, чтобы мебель была самого лучшего качества.