Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Вчера, 21:51

Девочки, подскажите пожалуйста интернет-магазин детской мебели? Племянниц в этом году пошла в первый класс, и я хочу ее порадовать. Купить ей хорошую детскую кровать. Так как это подарок ребенку, очень хочу, чтобы мебель была самого лучшего качества.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » Вчера, 23:21

Посмотрите тут http://moskva.legkomebel.ru/. Мы в прошлом году в этом магазине приобретали стол для ребенка и небольшой детский диванчик. Нам все понравилось, поэтому я вам могу советовать этот магазин. Есть удобная доставка, можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами. При необходимости сотрудники компании могут даже организовать сборку заказанной мебели. Гарантия на мебель три года, мне кажется, что это отличный показатель. Что компания выпускает действительно детскую мебель хорошего качества. Она соблюдает все нормы и стандарты законодательства. Поэтому переходите в магазин и смотрите ассортимент, вдруг что понравится.
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