Мебель
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Мебель
Девочки, подскажите пожалуйста интернет-магазин детской мебели? Племянниц в этом году пошла в первый класс, и я хочу ее порадовать. Купить ей хорошую детскую кровать. Так как это подарок ребенку, очень хочу, чтобы мебель была самого лучшего качества.
Re: Мебель
Посмотрите тут http://moskva.legkomebel.ru/. Мы в прошлом году в этом магазине приобретали стол для ребенка и небольшой детский диванчик. Нам все понравилось, поэтому я вам могу советовать этот магазин. Есть удобная доставка, можно проконсультироваться с квалифицированными специалистами. При необходимости сотрудники компании могут даже организовать сборку заказанной мебели. Гарантия на мебель три года, мне кажется, что это отличный показатель. Что компания выпускает действительно детскую мебель хорошего качества. Она соблюдает все нормы и стандарты законодательства. Поэтому переходите в магазин и смотрите ассортимент, вдруг что понравится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя