Грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 21:58

Девочки, здравствуйте! Решила тут спросить, может кто-то сталкивался и сможет мне помочь в вопросе логистики. Мне нужно довольно-таки крупную партию товара из-за границы привести в Россию. Как лучше всего это сделать? Чтобы недорого было и никаких проблем не возникло во время перевозки?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 23:27

Здравствуйте, мне кажется вам лучше всего нужно обратиться в логистическую компанию, которая занимается перевозками и компетентна в этом вопросе. Я вам могу предложить обратиться в транспортную компанию TML Logistics. Она занимается грузоперевозками на разном транспорте. В принципе вы сами можете это посмотреть на onetml.com. Так-то компания известная, многие крупные компании к ним обращаются за логистическими решениями. Они работают не один год, поэтому имеется профессиональный опыт. Который позволяет многим компаниям легко и просто из-за рубежа привозить необходимый груз.
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