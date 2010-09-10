Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Девочки, здравствуйте! Решила тут спросить, может кто-то сталкивался и сможет мне помочь в вопросе логистики. Мне нужно довольно-таки крупную партию товара из-за границы привести в Россию. Как лучше всего это сделать? Чтобы недорого было и никаких проблем не возникло во время перевозки?
Re: Грузоперевозки
Здравствуйте, мне кажется вам лучше всего нужно обратиться в логистическую компанию, которая занимается перевозками и компетентна в этом вопросе. Я вам могу предложить обратиться в транспортную компанию TML Logistics. Она занимается грузоперевозками на разном транспорте. В принципе вы сами можете это посмотреть на onetml.com. Так-то компания известная, многие крупные компании к ним обращаются за логистическими решениями. Они работают не один год, поэтому имеется профессиональный опыт. Который позволяет многим компаниям легко и просто из-за рубежа привозить необходимый груз.
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