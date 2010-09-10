Сообщение klonik » Вчера, 21:58

Девочки, здравствуйте! Решила тут спросить, может кто-то сталкивался и сможет мне помочь в вопросе логистики. Мне нужно довольно-таки крупную партию товара из-за границы привести в Россию. Как лучше всего это сделать? Чтобы недорого было и никаких проблем не возникло во время перевозки?