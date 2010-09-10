Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Кто сталкивался с криптовалютой, что называется тезер – есть ли сейчас какие-то проблемы по ее выводу? У меня муж, как оказалось, уже давно в этой крипте заначку делает. Как бы молодец, вот только у меня есть сомнения, что мы ее сможем потом в реальные деньги перевести.