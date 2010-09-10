Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто сталкивался с криптовалютой, что называется тезер – есть ли сейчас какие-то проблемы по ее выводу? У меня муж, как оказалось, уже давно в этой крипте заначку делает. Как бы молодец, вот только у меня есть сомнения, что мы ее сможем потом в реальные деньги перевести.
Re: Подскажите
Не переживайте, хоть с криптой сейчас и есть некоторые сложности, но вывод все еще доступен. У Савостина тут https://savostin.pro/ недавно, кстати, статья как раз про крипту была. Почитайте, мне кажется, что для вас информация окажется полезной. От себя скажу, что будьте внимательней. Криптовалюту никак не отследить и если разводиться надумаете, то вот эти вот накопления вам никак не поделить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя