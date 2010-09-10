Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:51

Кто сталкивался с криптовалютой, что называется тезер – есть ли сейчас какие-то проблемы по ее выводу? У меня муж, как оказалось, уже давно в этой крипте заначку делает. Как бы молодец, вот только у меня есть сомнения, что мы ее сможем потом в реальные деньги перевести.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1891
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:34

Не переживайте, хоть с криптой сейчас и есть некоторые сложности, но вывод все еще доступен. У Савостина тут https://savostin.pro/ недавно, кстати, статья как раз про крипту была. Почитайте, мне кажется, что для вас информация окажется полезной. От себя скажу, что будьте внимательней. Криптовалюту никак не отследить и если разводиться надумаете, то вот эти вот накопления вам никак не поделить.
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