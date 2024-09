Сообщение viktorcok » Вчера, 22:15

Самый крупный архив баз в Рунете, Даркнете и один из самых крупных в мире.Более 7000 баз. Более 11 ТБ информации.Ежедневные пополненияВ среднем в месяц добавляется 100-150 новых баз.Основные страны и регионы: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, все страны Европы, США, Азия, страны ближнего и дальнего Востока.Основные тематики:- Интернет-магазины от игрушек и до дорогой техники Hi End класса, люксовых часов, спортивного питания, сувениров, вещей редких тематик, запасных частей, автомобильных аксессуаров и ВСЕ ВСЕ ВСЕ остальное, что продаётся в сети.- Базы маркетплейсов- Базы клиентов туристических агентств- Базы фитнес клубов- Базы агрегаторов продажи авто и мото техники- Базы магазинов охотничьих принадлежностей- Базы агрегаторов недвижимости. Риэлторы и покупатели.- Аптеки, мед центры, анализы- Школы иностранных языков- Курсы и тренинги- Индивидуальные предприниматели и бизнес. Снабженцы и руководители.- Частные базы руководителей компаний и контрагентов, поставщиков. ВЭД- Банки, микрозаймы- Базы казино, базы криптовладельцев и пользователей криптопроектов, базы по беттингу и ставкам- Базы сайтов знакомств- Сервисы доставки- Такси- Страхование- Базы Инфобизнеса, школ психологии, тарологов и прочих мутных челов)- Базы соискателей со всех порталов HR (резюме)- Базы проституток и прочего досуга, базы вэбкамЕжедневное добавление баз из всех новых утечек (обычно в первый же день после публикации, в редких случаях чуть позже)Оплата доступа1 мес - 35000 руб6 мес - 45000 руб12 мес - 50000 рубThe largest archive of bases in Runet, Darknet and one of the largest in the world.Over 7,000 bases. More than 11 TB of information.Daily replenishmentOn average, 100-150 new bases are added per month.Main countries and regions: Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Ukraine, all countries of Europe, USA, Asia, countries of the Middle and Far East.Main topics:- Online stores from toys to expensive Hi End class equipment, luxury watches, sports meals, souvenirs, rare items, spare parts, car accessories and EVERYTHING EVERYTHING else that is sold online.- Marketplaces bases- Travel Agency Customer Bases- Fitness Club Bases- Databases of aggregators selling cars and motos- Hunting Supplies Store Bases- Real estate aggregator bases. Realtors and buyers.- Pharmacies, honey centers, tests- Foreign Language Schools- Courses and trainings- Individual entrepreneurs and business. Suppliers and managers.- Private bases of company managers and counterparties, suppliers. FOREIGN TRADE ACTIVITIES- Banks, microloans- Casino bases, cryptocurrency owners and crypto-project users bases, betting and betting bases- Dating Site Databases- Delivery services- Taxi- Insurance- Bases of Infobusiness, schools of psychology, tarologists and other muddy foreheads)- Applicant databases from all HR portals (CV)- Bases of prostitutes and other leisure activities, bases of webcamDaily addition of bases from all new leaks (usually on the first day after publication, in rare cases a little later)Payment for access1 month – 400 $6 months – 500 $12 months – 600 $Контакты/Contacts:Whatsapp: +79235094480Telegram: https://t.me/gold_promotion email: prostie-resheniya@yandex.ru Skype: prostie.resheniyaКанал в Telegram: https://t.me/goldprg