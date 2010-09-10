Захват с вилами
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Захват с вилами
Сколько сейчас для погрузчика стоит поворотный универсальный захват с вилами?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Захват с вилами
Касаемо цен позвоните по номеру 8-800-250-14-34 Эта компания которая официально завозит в Ha и реализует складское оборудование от LDSJ. Прошлой зимой мы покупали у них поворотный универсальный захват с вилами LDSJ GJ16RT-A2 и он стоил там дешевле чем в других магазинах Уфы. Вот сайт https://ldsj-rus.ru/ у них даже свой имеется с товарами.
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