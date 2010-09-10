Захват с вилами

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Захват с вилами

Сообщение Радищева » Сегодня, 11:17

Сколько сейчас для погрузчика стоит поворотный универсальный захват с вилами?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Захват с вилами

Сообщение Шапошникова » 26 минут назад

Касаемо цен позвоните по номеру 8-800-250-14-34 Эта компания которая официально завозит в Ha и реализует складское оборудование от LDSJ. Прошлой зимой мы покупали у них поворотный универсальный захват с вилами LDSJ GJ16RT-A2 и он стоил там дешевле чем в других магазинах Уфы. Вот сайт https://ldsj-rus.ru/ у них даже свой имеется с товарами.
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