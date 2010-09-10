Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1894
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 12:46

Девчонки, привет! С мужем 1,5 года открыли небольшое кафе. Но несмотря на это прибыль остается на одном и том же уровне. Уже и меню переработали, и ценник немного снизили. Ничего не помогает. Я даже стала задумываться, а может все дело в персонале? Как вы думаете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1893
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:33

Привет, сложно сказать в чем причина неприбыльного бизнеса. Может, кафе у вас просто расположено в малопроходимом месте? Надо, конечно все это выяснять. А насчет персонала я вам могу сказать, что его можно проверить на обслуживание. Ведь такое бывает, что при руководстве персонал хорошо работает. А как уезжает, просто сидит на месте и не проявляет никакую инициативу. В свою очередь это очень хорошо влияет на прибыль и репутацию бизнеса. Насчет проверки, я бы вам рекомендовала обратиться сюда Data Light. Эта компания как раз специализируется над этим. Я думаю, что она должна вам помочь в этом вопросе.
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