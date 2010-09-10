Сообщение zevc » Вчера, 12:46

Девчонки, привет! С мужем 1,5 года открыли небольшое кафе. Но несмотря на это прибыль остается на одном и том же уровне. Уже и меню переработали, и ценник немного снизили. Ничего не помогает. Я даже стала задумываться, а может все дело в персонале? Как вы думаете?