Подскажите
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Подскажите
Девчонки, привет! С мужем 1,5 года открыли небольшое кафе. Но несмотря на это прибыль остается на одном и том же уровне. Уже и меню переработали, и ценник немного снизили. Ничего не помогает. Я даже стала задумываться, а может все дело в персонале? Как вы думаете?
Re: Подскажите
Привет, сложно сказать в чем причина неприбыльного бизнеса. Может, кафе у вас просто расположено в малопроходимом месте? Надо, конечно все это выяснять. А насчет персонала я вам могу сказать, что его можно проверить на обслуживание. Ведь такое бывает, что при руководстве персонал хорошо работает. А как уезжает, просто сидит на месте и не проявляет никакую инициативу. В свою очередь это очень хорошо влияет на прибыль и репутацию бизнеса. Насчет проверки, я бы вам рекомендовала обратиться сюда Data Light. Эта компания как раз специализируется над этим. Я думаю, что она должна вам помочь в этом вопросе.
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