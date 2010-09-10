Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1894
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 15:27

Доброе утро. Я начала правильно питаться и хочу попробовать заказать себе раздельное питание. Живу я в Москве сейчас и тут же работаю. Подскажите пожалуйста, на каком ресурсе мне заказывать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1893
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:52

Доброе утро. Рекомендую вам питание в Москве заказывать в Level Kitchen, которая занимается организацией правильного питания с доставкой его на дом. Я обычно заказываю завтраки, потому что мне некогда готовить и привозят мне их по утрам. Так что я успеваю найти время для сборки на работу утром и на себя. Поэтому я редко готовлю и предпочитаю конечно заказывать. Я заказываю питание сразу на 4 дня и действует сейчас 5 процентная скидка. Мне выходит на 4 дня питания по 4 580 рублей. Так что присмотритесь к компании и заказывайте питание для себя.
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