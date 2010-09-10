Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброе утро. Я начала правильно питаться и хочу попробовать заказать себе раздельное питание. Живу я в Москве сейчас и тут же работаю. Подскажите пожалуйста, на каком ресурсе мне заказывать.
Re: Подскажите
Доброе утро. Рекомендую вам питание в Москве заказывать в Level Kitchen, которая занимается организацией правильного питания с доставкой его на дом. Я обычно заказываю завтраки, потому что мне некогда готовить и привозят мне их по утрам. Так что я успеваю найти время для сборки на работу утром и на себя. Поэтому я редко готовлю и предпочитаю конечно заказывать. Я заказываю питание сразу на 4 дня и действует сейчас 5 процентная скидка. Мне выходит на 4 дня питания по 4 580 рублей. Так что присмотритесь к компании и заказывайте питание для себя.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя