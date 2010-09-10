Сообщение zevc » Вчера, 15:34

Здравствуйте, Нужен лист нержавейки толщиной от 0,6 мм. Посмотрела в интернете и ничего не нашла стоящего. Подскажите, где можно еще посмотреть? Чтобы ценник был адекватный и листы были в наличии?