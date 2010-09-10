Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, Нужен лист нержавейки толщиной от 0,6 мм. Посмотрела в интернете и ничего не нашла стоящего. Подскажите, где можно еще посмотреть? Чтобы ценник был адекватный и листы были в наличии?
Re: Подскажите
Добрый день, купить лист нержавейки можно наверно на металлобазе или в магазине, который занимается реализацией продуктов из металла. Мне кажется, что в каждом городе такие есть и проблем с металлом не должно быть. Можно мне кажется даже в строительных магазинах уточнить информацию по металлу. Вы бы вот хоть город уточнили, где находитесь. А то как-то советовать компанию или магазин будет не очень. У меня есть несколько проверенных магазинов, но они в Москве. Если вы из Москвы, то я с большим удовольствием скину ссылку на них. В общем, пишите, если нужна ссылка где можно купить хорошего качества металл.
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