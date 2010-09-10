Как оформить зарубежную карту?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как оформить зарубежную карту?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 00:29

Друзья, кто-то из вас зарубежную карточку уже открывал? Или какими методами вы оплачиваете услуги в зарубежных сервисах в долларах и в евро? Где сегодня можно максимально безопасно и быстро оформить зарубежную карту? По easycrds отзывы есть? На Отзовике их нашел, много отзывов.
Хочу выбрать какой-то КЗ банк.
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