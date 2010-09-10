Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1894
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:14

Доброго дня! Планируем покупку автомобиля в кредит. Никогда не сталкивались с автокредитованием. Кто знает, какие могут быть нюансы, тонкости, которые необходимо знать при покупке?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1895
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:02

Действительно, нюансов очень много, самый распространенный из которых – навязывание дополнительных необязательных опций. Советую лучше к профессионалам www.dengipopravu.ru обратиться по таким кредитам. Подскажут уже точно, на что обращать пристальное внимание и на что не попасться)) А если желаете, то и с вами на сделку смогут выехать.
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