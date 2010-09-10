Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Доброго дня! Планируем покупку автомобиля в кредит. Никогда не сталкивались с автокредитованием. Кто знает, какие могут быть нюансы, тонкости, которые необходимо знать при покупке?
Re: Подскажите
Действительно, нюансов очень много, самый распространенный из которых – навязывание дополнительных необязательных опций. Советую лучше к профессионалам www.dengipopravu.ru обратиться по таким кредитам. Подскажут уже точно, на что обращать пристальное внимание и на что не попасться)) А если желаете, то и с вами на сделку смогут выехать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость