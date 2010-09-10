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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1894 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:14 Доброго дня! Планируем покупку автомобиля в кредит. Никогда не сталкивались с автокредитованием. Кто знает, какие могут быть нюансы, тонкости, которые необходимо знать при покупке? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1895 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 23:02 Действительно, нюансов очень много, самый распространенный из которых – навязывание дополнительных необязательных опций. Советую лучше к профессионалам www.dengipopravu.ru обратиться по таким кредитам. Подскажут уже точно, на что обращать пристальное внимание и на что не попасться)) А если желаете, то и с вами на сделку смогут выехать. Вернуться к началу

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