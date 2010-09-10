Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

Загорелась связать на год ребенку костюм, видела в интернете один вариант, он меня прямо покорил. Нашла схему, там вяжется спицами, опыт у меня небольшой есть. Осталось купить пряжу, где? Нужен проверенный магазин, чтобы пряжа чистая была.