Покупка пряжи

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка пряжи

Сообщение zevc » Сегодня, 15:59

Загорелась связать на год ребенку костюм, видела в интернете один вариант, он меня прямо покорил. Нашла схему, там вяжется спицами, опыт у меня небольшой есть. Осталось купить пряжу, где? Нужен проверенный магазин, чтобы пряжа чистая была.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка пряжи

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Но ведь чистота пряжи напрямую зависит от состава, а не от магазина. Что вы вообще подразумеваете под «чистой»? Если хотите, например, костюм из натуральной шерсти, то нужно просто здесь https://atmospherestore.ru/ купить пряжу из стопроцентной шерсти, вот и все. Только делать этого не советую – для новичков чистая шерсть в работе тяжела. Возьмите шерсть с примесью вискозы, она полегче идет.
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