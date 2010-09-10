Покупка пряжи
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Покупка пряжи
Загорелась связать на год ребенку костюм, видела в интернете один вариант, он меня прямо покорил. Нашла схему, там вяжется спицами, опыт у меня небольшой есть. Осталось купить пряжу, где? Нужен проверенный магазин, чтобы пряжа чистая была.
Re: Покупка пряжи
Но ведь чистота пряжи напрямую зависит от состава, а не от магазина. Что вы вообще подразумеваете под «чистой»? Если хотите, например, костюм из натуральной шерсти, то нужно просто здесь https://atmospherestore.ru/ купить пряжу из стопроцентной шерсти, вот и все. Только делать этого не советую – для новичков чистая шерсть в работе тяжела. Возьмите шерсть с примесью вискозы, она полегче идет.
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