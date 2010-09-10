Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1900 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 16:29 Зачем начинающему предпринимателю вступать в бизнес-клуб? Фирме год, развиваемся, но обороты еще небольшие. Начали поступать предложения вступить в бизнес-клуб, причем от разных компаний. Членство платное, стоит приличных денег. А зачем? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1896 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » 33 минуты назад Вы знаете, по своему опыту могу сказать, что это полезно для развития. Бизнес-клуб Атланты посмотрите, мы именно там состоим. За год членства открыли новое направление, довольно перспективное, хотя никогда раньше в эту сторону и не думали – просто не видели такой возможности. Подсказали как раз участники клуба, даже проводили отдельный разбор перспектив. Ну и не забывайте про полезные знакомства. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»