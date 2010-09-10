Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:29

Зачем начинающему предпринимателю вступать в бизнес-клуб? Фирме год, развиваемся, но обороты еще небольшие. Начали поступать предложения вступить в бизнес-клуб, причем от разных компаний. Членство платное, стоит приличных денег. А зачем?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1896
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Вы знаете, по своему опыту могу сказать, что это полезно для развития. Бизнес-клуб Атланты посмотрите, мы именно там состоим. За год членства открыли новое направление, довольно перспективное, хотя никогда раньше в эту сторону и не думали – просто не видели такой возможности. Подсказали как раз участники клуба, даже проводили отдельный разбор перспектив. Ну и не забывайте про полезные знакомства.
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