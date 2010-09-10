Подскажите
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Подскажите
Зачем начинающему предпринимателю вступать в бизнес-клуб? Фирме год, развиваемся, но обороты еще небольшие. Начали поступать предложения вступить в бизнес-клуб, причем от разных компаний. Членство платное, стоит приличных денег. А зачем?
Re: Подскажите
Вы знаете, по своему опыту могу сказать, что это полезно для развития. Бизнес-клуб Атланты посмотрите, мы именно там состоим. За год членства открыли новое направление, довольно перспективное, хотя никогда раньше в эту сторону и не думали – просто не видели такой возможности. Подсказали как раз участники клуба, даже проводили отдельный разбор перспектив. Ну и не забывайте про полезные знакомства.
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