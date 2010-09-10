Резюме

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Резюме

Сообщение zevc » Сегодня, 20:26

Что обязательно нужно указать в резюме, чтобы тебя приняли на работу? У подруги освободилось место в отделе, она начальству меня посоветовала, те сказали прислать резюме. Сижу, ломаю голову – что указать, чтобы меня точно туда взяли? Компания хорошая, была бы рада там работать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя