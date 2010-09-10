Сообщение zevc » Сегодня, 20:26

Что обязательно нужно указать в резюме, чтобы тебя приняли на работу? У подруги освободилось место в отделе, она начальству меня посоветовала, те сказали прислать резюме. Сижу, ломаю голову – что указать, чтобы меня точно туда взяли? Компания хорошая, была бы рада там работать.