Резюме
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Резюме
Что обязательно нужно указать в резюме, чтобы тебя приняли на работу? У подруги освободилось место в отделе, она начальству меня посоветовала, те сказали прислать резюме. Сижу, ломаю голову – что указать, чтобы меня точно туда взяли? Компания хорошая, была бы рада там работать.
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